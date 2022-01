Continua il momento negativo di Romelu Lukaku al Chelsea. Oggi i Blues hanno perso 1-0 contro il Manchester City, finendo a -13 in classifica dalla squadra di Guardiola. E l'ex attaccante, autore di una prestazione insufficiente, è finito nel mirino dei tifosi, che sui social si sono scatenati. Ma anche l'allenatore Tomas Tuchel lo ha criticato pubblicamente: "Abbiamo avuto davvero diversi problemi coi nostri attaccanti, perdendo palla troppo facilmente. Certe volte Lukaku avrebbe bisogno di mettersi più a disposizione della squadra, ha perso tanti palloni in situazioni buone. Ovviamente vogliamo servirlo, ma in attacco dobbiamo fare molto meglio".