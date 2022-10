N'Golosembra destinato a lasciare ila parametro zero. Il centrocampista francese 31enne, infatti, non ha ancora raggiunto un accordo con i Blues per il prolungamento del contratto in scadenza, e non è escluso che possa decidere di cambiare aria. Come scrive Calciomercato.com, tra i club italiani è laquello che in passato si era fatto avanti per il giocatore, che potrebbe quindi tornare di moda.