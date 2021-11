Come racconta Tuttosport, il tocco con la mano di, che vizia poi la rete iniziale di Chalobah, non è da considerare fallo. Ecco perché: "Al 26’ pt il Chelsea passa in vantaggio con Nathaniel Chalobah. L’inglese riceve il pallone smorzato da un tocco di braccio di Antonio Rudiger. La Juventus protesta e invoca il fallo di mano, ma l’arbitro Jovanovic, dopo il controllo al Var, conferma la decisione iniziale e la rete dei campioni d’Europa giudicando il gesto dell’ex romanista non punibile. Il motivo? Il difensore tedesco, un po’ come Danilo in Juventus-Fiorentina, tocca con il braccio, però per il direttore di gara non aumenta lo spazio perché il pallone, in assenza del tocco, sarebbe comunque finito sul corpo".