favorito sulla. Non si parla dell'imminente sfida di, nel caso specifico, ma di mercato. E il nome in questione è (ancora) quello di Aurelien. Seguito da tempo dai bianconeri, secondo Tuttosport il centrocampista 21enne delè ormai destinato all'Inghilterra, perchè se i Blues hanno sparato un'offerta da 60 milioni di euro per il cartellino e uno stipendio in proporzione per il giocatore, in corsa ci sono anche ile ildi Paratici, senza dimenticare il"arabo"., dunque, anche perchè il massimo campionato inglese sembra ormai pronto a conquistare la leadership totale del mercato, grazie anche agli introiti di: è stato infatti appena firmato un contratto con il mercato americano del valore di 2.4 miliardi di euro per i prossimi sei anni, quattro volte superiore, nei numeri, a quello analogo stipulato dalla Liga spagnola (1.1 miliardi per otto anni); con un tipo di prodotto del tutto simile, laincasserà "solo" 600 milioni.Inoltre, la Premier ha chiuso il contratto per i diritti domestici a 5.6 miliardi per il prossimo triennio che, a conti fatti, darà a ciascuna squadra qualcosa come 130-150 milioni di euro, ovvero lo stesso tesoretto riservato alla vincitrice della Champions League. Facile intuire, in poche parole, come la sfida con il nostro campionato sia del tutto impari. Non solo Tchouameni, dunque: di fronte a uno scenario come questo la Juventus dovrà stare attenta anche a non perdere i suoi big,su tutti, già nel mirino di diversi club.