Buone notizie per i tifosi della. La sfida di Champions League contro il, valida per la quinta giornata della fase a gironi, si disputerà martedì 23 novembre alle ore 21 e sarà visibile in chiaro su. Sarà possibile guardarla anche in diretta streaming su sportmediaset.it.Come riportato da Calcio e Finanza, la telecronaca sarà affidata a Riccardo Trevisani con il commento tecnico di Massimo Paganin. Su Mediaset Infinity prepartita con Benedetta Radaelli: ospite in studio Mino Taveri. A seguire, sempre su Canale 5, ricco post partita condotto da Alberto Brandi. Tra gli ospiti: gli ex juventini, poi Sandro Sabatini, e Graziano Cesari per tutti i casi da moviola. Non mancheranno immagini, highlights, gol e interviste ai protagonisti della quinta giornata di Champions.