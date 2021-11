Chelsea-Juve sarà arbitrata dal serbo Srdjan, assistito dai connazionali Uros Stojkovic e Milan Mihajlovic. Il IV uomo è un altro serbo: Novak Simovic. Al Var lo spagnolo Alejandro Hernandez, mentre il connazionale Juan Martinez Munuera sarà l' Avar.La palla sbatte addosso a Rudiger, che tocca per due volte con il braccio. La palla arriva a Chalobah, bravo col destro a trafiggere Szczesny. Il tocco, influente, non viene giudicato volontario: il tocco di braccio viene automaticamente dichiarato fallo se a toccare il pallone è il giocatore autore del gol. Bonucci chiedeva un fallo: a suo dire, ci sarebbe stata una spinta. L'arbitro non ha valutato la situazione al Var, preferendo un check.