Mancano diverse ore al fischio d'inizio della partita ditra. Partita chiave, per decidere la capolista del girone e il futuro prossimo nella competizione delle due squadre. Una lunga attesa, a tratti snervante. Un'attesa che cercheremo di farvi trascorrere nel miglior modo possibile, ovvero avvicinandovi alla squadra, alle ore che precedono l'ingresso a Stamford Bridge delle due compagini.- Manca sempre meno al fischio d'inizio di Chelsea-Juve. La squadra è in attesa di partire direzione Stamford Bridge: dopo la leggera sgambata di questa mattina, la squadra ha svolto la riunione tecnica e s'appresta a prepararsi per affrontare il match di questa sera. Pochi tifosi all'esterno dell'albergo, ancora controllato dalle forze dell'ordine.- In questo momento la Juventus, con il presidente Andrea Agnelli presente, si trova all'InterContinental London Park Lane. In giro per la capitale inglese, diversi gruppi di tifosi juventini