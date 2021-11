"La Juventus ha vinto le ultime due partite contro il Chelsea in competizioni europee (3-0 nel 2012 e 1-0 in questa stagione) e potrebbe diventare la prima squadra a registrare tre vittorie consecutive contro il Chelsea in Champions League.I bianconeri hanno vinto tutte le ultime tre trasferte contro avversari inglesi in Champions League, battendo Manchester City nel 2015 e Tottenham e Manchester United nel 2018. Se vincesse questa partita, diventerebbe la prima squadra a trovare il successo in quattro gare esterne contro avversarie inglesi in Coppa dei Campioni/Champions League."