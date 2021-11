Matthijsparla in conferenza stampa alla vigilia di- "Per me sono partite belle da giocare, a Stamford Bridge col Chelsea è buono. Fondamentale essere compatti, loro hanno qualità e sono forti in ripartenza. E' un caso molto importante domani, abbiamo bisogno di giocare tranquilli, con la nostra tecnica che fa la differenza. E dobbiamo essere forti sul campo, partita dura, è normale che la Juve giochi così"."Problema mentale? Non lo so. In Champions ci sono anche partite diverse, ti lasciano più spazio anche per le ripartenze. Abbiamo Chiesa, Morata, hanno molto gamba, questo è un modo di giocare per noi, anche ripartire. Con le piccole abbiamo meno spazio, dobbiamo trovare altro modo per fare gol, lì dobbiamo migliorare""Non sarà difficile giochiamo per il primo posto in Champions ed è molto importante per noi, per diventare primi nel gruppo. Guardiamo partita per partita, ora ce ne sono tante. Non è possibile guardare solo le partite da giocare"."Sogno? Sì, per me lo è, come credo lo sia per tutti. Ma non è facile. Proviamo a fare il massimo e vediamo come va, bisogna migliorare partita per partita"."Abbiamo vinto due volte, questo è più importante per il nostro ritiro. Secondo me abbiamo uno spirito diverso, penso che le tre soste avute sono state difficili. Abbiamo vinto prima delle soste, per avere continuità è importante stare insieme. Ora possiamo stare insieme e avere questa continuità"."Adesso non ci penso, sono concentrato sulle partite da giocare, siamo in campionato in difficoltà e ora dobbiamo avere giocatori focalizzati sulla partita, sul vincere. Siamo a novembre e per noi in questo periodo è importante avere il focus sulla Juventus"."Dopo il ritiro abbiamo capito cosa bisogna fare per essere Juventus, dobbiamo essere duri in campo, morire sul campo, avere questo spirito di sofferenza. Con Fiorentina e Lazio ho visto questo spirito, essere forti. Molto importante per noi".​"E' un grande attaccante, è forte, veloce, sa concludere. Credo giochi diversamente al Chelsea. Allo stesso modo comunque il Chelsea è uno dei migliori club al mondo, anche senza Lukaku. Sanno giocare bene senza attaccante, magari giocano più nello spazio. Sarà difficile senza Lukaku o con Lukaku"."Abbiamo giocato con molta maturità, passione. E' stata la miglior partita della vita? Non so. Non ci penso tutto il giorno. Sto provando a giocare al massimo sempre e non so se è stata la migliore".