Dopo allenamento in mattinata e conferenza stampa (con Allegri e de Ligt protagonisti) al pomeriggio,. I bianconeri (leggi qui i 19 convocati per il match di Stamford Bridge) hanno raggiunto l'aeroporto di Torino-Caselle pochi minuti fa: volti distesi, verso la partita che può significare primo posto in classifica. Una manciata di tifosi era presente per salutare la squadra. Ecco il video dell'arrivo, dal nostro inviato.