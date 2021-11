Massimilianoparla in conferenza stampa alla vigilia di"Domani ci giochiamo il primo posto contro una squadra in testa al campionato, l'anno scorso ha vinto la Champions. Con Lukaku sviluppano le caratteristiche in maniera diversa, senza Lukaku hanno meno punti di riferimento e più contropiedisti. Per noi è un test importante""Abbiamo quattro difensori da scegliere, a metà campo praticamente ci sono tutti tranne Bernardeschi. Fuori Danilo per due mesi, Kulusevski non c'era ed era dal dentista, è a posto. Quanti denti ha tolto? Uno, due o tre, non so (ride, ndr). De Sciglio dovrebbe rientrare con l'Atalanta o subito dopo. Chiellini sarà a disposizione mercoledì. Siamo in una condizione buona. Ci vuole una partita buona, giochiamo in Champions con il Chelsea"."Rientra Alex Sandro sicuro, vedremo a metà campo, non so se ne metto uno o ne tolgo uno".- "Minuti nelle gambe? Non lo so, 10 giorni fuori con la squadra. Stamattina si è allenato, è convocato. Kulusevski convocato anche. Gli altri sono fuori"."Può essere la strada? E' questione di caratteristiche, dobbiamo migliorare la fase realizzativa, creiamo situazioni importanti e sbagliamo nell'ultimo passaggio. A Roma abbiamo rischiato non chiudendo le azioni e prendendo contropiedi. Abbiamo fatto 18 gol e subiti 15, dobbiamo trovare più gol come squadra"."Rabiot era in crescita prima del covid, post covid ha avuto difficoltà e ora sta meglio. Ma tutti stanno crescendo, credo che ora sia importante fare le partite, giocare le partite, pensare all'immediato. Domani abbiamo una partita meravigliosa a Londra, da giovedì pensiamo all'Atalanta. Vedremo cammin facendo"."O gioca Kean, o gioca Morata. O magari un tempo l'uno, un tempo l'altro. Kean è entrato bene, Morata ha fatto una bella partita"."Serve questo passaggio, bisogna essere più bravi con le piccole. Con serenità. Senza fretta nel cercare il risultato. Sabato a Roma dovevamo fare più gol e invece ne abbiamo fatti 2 su rigore. I presupposti per creare le azioni ci sono. Andrà a migliorare sicuramente questa cosa".Tattica o testa? La parte psicologica è importante. Si sta allenando bene, è sereno, ha una buona condizione fisica. Ha un'ottima base a livello aerobico, sta diventando importante come tanti. Ci dev'essere una crescita equilibrata della squadra"."Quello che è passato... Cristiano è sempre stato un accentratore, ovunque. Abbiamo tanti giocatori che possono fare gol, abbiamo fatto meno delle potenzialità di chi è a disposizione. Troveremo i gol"."Sono caratteristiche diverse, Lukaku è un punto di riferimento, si appoggiano a lui. Senza di lui la squadra esprime velocità. Con lui si difende in un modo, senza di lui in un altro".