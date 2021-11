Una notte da incubo. La Juva affonda 4-0 a Stamford Bridge, distrutta dal Chelsea nel punteggio e con tanti, troppi errori. Un primo tempo in cui ha tenuto botta non è bastato, perché nel giro di 3', tra il 55' e il 58', la squadra di Allegri ha staccato la spina ed è affondata completamente. Il 4-0 finale è frutto di un errore banale di McKennie, ma ben rappresenta la serata. Non si salva nessuno.