Jorginho, centrocampista del Chelsea, ha parlato ai microfoni di Sky Sports dell'addio di Maurizio Sarri ai Blues, per sedersi sulla panchina della Juventus al posto di Massimiliano Allegri. Queste le sue dichiarazioni: "Triste per l’addio di Sarri? No, non direi. È stato il mio allenatore e abbiamo lavorato insieme per anni ma era venuto il tempo di separarci e io non posso che essergli riconoscente per avermi dato l’opportunità di crescere e imparare tanto da lui".