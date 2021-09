parla in conferenza stampa: domani il suoaffronterà la"Se siamo preoccupati? E' una news di oggi. Onestamente pensiamo alla gara di domani, vaccinarsi è una scelta personali"."La Juve? Tatticamente è molto forte, sanno come difendere in area, sono molto organizzati. Juve grande squadra, hanno vinto per tanti anni. Proveremo a batterli con velocità, energia, sarà difficile e lo sappiamo. Li rispettiamo"."Cos'è andato storto? Forse eravamo un po' passivi in fase difensiva. Dobbiamo accettarlo, loro hanno pressato molto bene e hanno fatto una grande partita. Impariamo da qui e proviamo a migliorare"."Non abbiamo fatto le migliori scelte per eludere il loro pressing, loro l'hanno fatto alla grande. Dovevamo trovare meglio l'area, abbiamo corso tanto senza palla e non abbiamo pensato tanto a fare la nostra partita":"Abbiamo avuto tante partite, ognuno a un certo punto sente tutte queste partite. Non hai tempo per riposare, ma spingi e giochi, cerchi di fare di più ma è difficile fare tutte queste partite".