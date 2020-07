La Juve cerca un regista e il primo nome nella lista di Fabio Paratici è quello di Jorginho, pallino di Maurizio Sarri. In conferenza stampa, l'allenatore del Chelsea Frank Lampard ha spiegato il perché non l'ha schierato tra i titolari nella partita con il Crystal Palace: "L'esclusione dal primo minuto non è legata al suo futuro. So che può darci di più in futuro". Classe '92, il centrocampista della Nazionale ha lavorato con l'allenatore della Juventus prima al Napoli e poi proprio ai Blues.