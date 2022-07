Come racconta il Corriere dello Sport, i bianconeri sono alla ricerca di un nuovo De Ligt visto che il difensore olandese ha chiaramente preso la strada della Germania, in direzione Bayern Monaco.E siccome Koulibaly è andato al Chelsea, possibile destinazione anche di Kimpembe (altro obiettivo), mentre l'Arsenal chiede oltre 50 milioni per Gabriel, gli uomini mercato di Agnelli stanno vagliando altre soluzioni.