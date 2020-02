Il Chelsea di Frank Lampard è pronto a una mini rivoluzione in estate. In tre sono già pronti con la valigia pronta alla ricerca di una nuova squadra, secondo la stampa inglese: il Sun infatti riporta che i Blues sono pronti ad ascoltare offerte che arriveranno per Kepa Arrizabalaga, Jorginho e Ross Barkley. Il centrocampista italo-brasiliano quindi è uno dei tre giocatori pronto a lasciare il club, e Maurizio Sarri lo riabbraccerebbe volentieri dopo averci lavorato sia a Napoli che l'anno scorso a Londra. Quello di Jorginho è una delle idee della Juventus per l'estate, soprattutto in caso di cessione di Miralem Pjanic.