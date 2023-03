Ilè in rosso. Dopo le due sessioni faraoniche con cui ha dominato il mercato, il club londinese ha registrato perdite per, al cambio circa 138 milioni di euro, e ora rischia ripercussioni in ottica, motivo per cui deve mettere in conto alcune cessioni. Stando a Calciomercato.com, tra i possibili giocatori in uscita ne figurano anche alcuni che potrebbero interessare alla, a partire da Edouard: il portiere è stato accostato ai bianconeri in un potenziale affare per portare Dusana Londra, pista che però non risulta particolarmente calda al momento. Nei mesi scorsi, poi, si era parlato anche di un interessamento per Christian, altro nome intorno al quale si potrebbero scatenare le voci di mercato.