Verso la Juventus, il Chelsea si porta dietro qualche infortunato. Il dubbio più grande riguarda, escluso dalla sfida di sabato contro il Manchester City a seguito di un problema rimediato in Carabao Cup. Di lui Thomasha detto: "Assolutamente, non so. Dobbiamo vedere. Alla fine sarà questione di ore sapere se ce la farà o no".Per la sfida in programma mercoledì sera a Torino, Cesar, capitano e senatore del Chelsea, ha detto: "Noi e la Juventus siamo due grandi squadre con grandi giocatori e grandi ambizioni. Ogni incontro è diverso e ogni competizione è diversa. Abbiamo perso la nostra occasione per ottenere tre punti importanti in Premier. Ma ora dobbiamo analizzare cosa non abbiamo fatto bene e passare alla prossima partita. Non abbiamo perso il campionato. Se avessimo vinto non avremmo vinto neanche oggi il campionato".