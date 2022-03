Il Chelsea è in vendita. Il Governo inglese come riferisce Guardian vorrebbe cederlo a Nick Candy, miliardario inglese che deve le sue fortune al settore immobiliare. Tuttavia sempre secondo il noto giornale britannico un consorzio guidato da Todd Boehly e Hansjorg Wyss è ritenuto affidabile.I Blues sono "in vendita" dopo che al presidente Roman Abramovich sono stati congelati tutti gli averi per il legame con il presidente russo Vladimir Putin. Una vendita del club nella teoria non sarebbe possibile, in pratica lo è nel caso un acquirente serio chiedesse al Governo una deroga, a patto che Abramovich non guadagni un centesimo dalla cessione del club. Il portavoce di Candy ha fatto sapere che l'imprenditore, tifoso del Chelsea dichiarato, è ancora interessato a trattare.