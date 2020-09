Ormai è ufficiale: Kai Havertz, obiettivo su cui puntava forte Maurizio Sarri l'anno scorso per la sua "nuova Juve" (poi tutto è naufragato, tra crisi da lockdown e cambio di allenatore bianconero), è diventato l'acquisto più costoso nella storia del Chelsea, che ha speso 80 milioni di euro più bonus per prelevarlo dal Bayer Leverkusen. Nella classifica dei colpi più costosi dei Blues c'è anche un ex juventino di cui si sta parlando in questi giorni: Alvaro Morata. Nel 2017 il club londinese pagò 66 milioni per prendere Morata dal Real Madrid, che a sua volta l'anno prima l'aveva riacquistato dalla Juventus. Oggi l'attaccante classe '92 milita nell'Atletico Madrid, ed è una delle opzioni per il club bianconero in alternativa a Suarez.