La Juventus ieri sera contro il Chelsea, vincendo 1-0 all'Allianz Stadium e issandosi in testa al girone a punteggio pieno dopo due partite, ha compiuto una vera impresa. Sia perché il momento della squadra di Allegri non era dei più rosei, sia perché l'avversario, campione d'Europa in carica, è un modello di solidità difensiva: come fa notare la Gazzetta dello Sport,