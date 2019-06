Il Chelsea ha scelto Philippe Coutinho. Secondo quanto riportato da Sky Sport, infatti, sarebbe lui il sostituto designato dopo la partenza di Eden Hazard, destinato a vestire la maglia del Real Madrid a partire dalla prossima stagione. I Blues, però, dovranno far fronte a un eventuale blocco sul mercato, nel caso in cui la decisione della Uefa venne confermata dal Tas di Losanna. In quel caso, ci sarebbe la Juventus pronta a fiondarsi su Coutinho, dato ormai in partenza dal Barcellona nella prossima estate di mercato.