Nome nuovo per la fascia del Chelsea: nel mirino, riferisce il Daily Mail, c'è Marc Cucurella, di proprietà del Barcellona ma in prestito al Getafe e la scorsa estate corteggiato dal Milan. Il suo arrivo libererebbe Emerson Palmieri, obiettivo della Juventus. Così, Paratici potrebbe tornare alla carica, per portare a Torino l'ex Roma: il ruolo, d'altronde, necessita investimenti ed il profilo di Emerson calza a pennello come alternativa di qualità ad Alex Sandro, insostituibile in questo momento per Sarri. I prossimi mesi saranno determinanti per la trattativa.