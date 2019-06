Maurizio Sarri ha già lasciato Londra, accasandosi alla Juventus, ma dalle parti di Stamford Bridge il nome del sostituto non è ancora stato rivelato. Il Chelsea sta ancora lavorando per il nuovo allenatore e nelle ultime ore è aumentato l'ottimismo per quanto riguarda il possibile ritorno di Frank Lampard. L'ex centrocampista, attualmente alla guida del Derby County, è la prima scelta di Abramovich per il dopo-Sarri e, stando a quanto riportato dalla stampa inglese, i Blues sono adesso a un passo dall'accordo.