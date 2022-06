Come racconta Tuttosport, al momento Matthijs de Ligt sembra intenzionato a restare alla Juventus. In questo momento è complicato che una big europea possa arrivare a questa cifra. Le indiziate sono il “nuovo” Chelsea e il Manchester United. Ma i londinesi stanno cercando soluzioni meno dispendiose e lo United non gioca la Champions. De Ligt sta ragionando sul rinnovo e sull’abbassamento della clausola. Una partenza è più nel futuro che nell’immediato, anche perché è lui il primo punto fermo della difesa oggi.