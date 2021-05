2









"No, grazie", sempre e comunque. La risposta della Juve ai corteggiamenti, tanti, per Matthijs de Ligt, è sempre stata la stessa, fin dagli approcci iniziali. Prima di tutti si è mosso il Chelsea, poi il Barcellona, che già quando l'Ajax sfiorava la finale di Champions League avrebbe voluto portarlo in Catalogna senza però riuscirci. La Juve lo ha strappato a tutti e ora se lo gode.



Due anni dopo il Barcellona si è nuovamente fatto sotto, perché il ritorno di fiamma è concreto. A Barcellona sognano in grande e mirano a risalire, in campo e fuori. Così il Barcellona, riporta Tuttosport, forte dei nuovi rapporti intessuti con la Juventus (vedi lo cambio Arthur-Pjanic), ha parlato di un possibile acquisto di De Ligt una decina di giorni fa. Un gentile no ha chiuso la faccenda. I blaugrana avevano proposto soldi più una-due contropartite, mentre il Chelsea si era spinto a un’offerta interamente in contanti. Per la Juve è uomo simbolo del presente e del futuro, e De Ligt ha la stessa prospettiva di diventare nel tempo l’uomo simbolo della squadra. Un futuro fatto per lui.