La Juventus guarda in Inghilterra per il prossimo calciomercato, in particolare a Londra, sponda Chelsea. Da tempo Paratici ha scritto due nomi sul proprio taccuino: Emerson Palmieri e Jorginho. Entrambi allenati da Sarri, il primo è stato inseguito nel corso della finestra invernale di mercato per fornire l’alternativa ad Alex Sandro, spesso chiamato agli straordinari, mentre il secondo (pupillo del tecnico toscano) andrebbe a rimpiazzare Pjanic in caso di una sua cessione. L’assist arriva proprio da oltremanica: i due giocatori, scrive al Sun, sarebbero sul banco degli imputati per e pronti a lasciare il club in estate.