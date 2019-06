Il Chelsea ha le idee chiare sul proprio attacco, tra un blocco del mercato in entrata e la volontà di incassare una cifra importante. I Blues hanno deciso di non confermare in rosa Gonzalo Higuain, reduce dai sei mesi in prestito dalla Juventus, ma i piani di Abramovich sono definiti anche per quanto riguarda un altro centravanti dal passato bianconero: Álvaro Morata. Stando a quanto riportato dalla stampa inglese, il Chelsea ha chiesto all'Atlético Madrid di versare subito 55 milioni di euro per l'acquisto dello spagnolo. Il prestito di Morata, secondo l'accordo iniziale, sarebbe dovuto durare fino al 30 giugno 2020, ma il club londinese ha deciso di fare retromarcia.