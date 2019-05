Con o senza Maurizio Sarri, Gonzalo Higuain è destinato a lasciare il Chelsea. Come conferma Sky Sport, la dirigenza dei Blues ha ormai deciso di non esercitare l'opzione per il rinnovo del prestito dalla Juventus: dopo la vittoria dell'Europa League, il centravanti argentino tornerà dunque alla base. La palla a quel punto passerà alla dirigenza bianconera, che non sembra in ogni caso intenzionata a confermare il giocatore in rosa. Molto dipenderà dalla scelta del nuovo allenatore, ma ad oggi lo scenario più probabile è quello che vede la Juve trovare una nuova squadra interessata al Pipita.