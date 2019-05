Un abbraccio sincero, vero, concreto. Che allontana pure le grane nello spogliatoio del Chelsea. David Luiz parla così del suo allenatore, in procinto di arrivare sulla panchina della Juventus: "Non so se crede in me, Sarri. Credo che sia un titolo che ho vinto qui in Europa, sono in tanti ad averlo fatto con me. Sarri è come me. E' una grande persona, un grande allenatore. Se lo merita. Contento di rivederlo con voi? Credo abbia fatto un ottimo lavoro, sì lo rivorremmo. Sento tante voci, questo è un gran momento e vogliamo parlare solo dell'Europa League. Complimenti all'Arsenal, ma abbiamo meritato".