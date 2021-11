Il Chelsea domani sera riceve la Juventus a Stamford Bridge in un match di Champions League decisivo per il primato del girone. E rispetto alla gara di andata vinta dalla Juve all'Allianz Stadium, nei Blues potrebbe mancare un uomo-chiave come Romelu Lukaku. Ecco cos'ha detto in proposito il difensore bianconero Matthijs De Ligt nella conferenza stampa della vigilia: "Romelu è un grande attaccante, è forte, veloce, sa concludere. Credo giochi diversamente al Chelsea. Allo stesso modo comunque il Chelsea è uno dei migliori club al mondo, anche senza Lukaku. Sanno giocare bene senza attaccante, magari giocano più nello spazio. Sarà difficile senza Lukaku o con Lukaku"