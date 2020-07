Emerson Palmieri è uno dei giocatori nel mirino di Fabio Paratici per la prossima stagione. L'esterno del Chelsea, che con Sarri ha lavorato l'anno scorso, potrebbe essere il rinforzo giusto sia in caso di cessione di Alex Sandro che come eventuale alternativa all'ex Porto. I Blues hanno aperto alla cessione, e si stanno già muovendo per cercare un sostituto: secondo la stampa inglese infatti il Chelsea sta pensando a Ben Chilwell del Leicester. Ecco perché la Juve potrebbe accelerare per Emerson Palmieri, superando anche la concorrenza dell'Inter.