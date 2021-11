Insieme a Tuchel, per ilha parlato in conferenza stampa anche. "Vogliamo vincere domani, all'andata quella contro la Juventus non è certamente stata una delle nostre migliori partite", ha detto il 22enne inglese, autore di un ottimo avvio di stagione: "Per me è incredibile, soprattutto per la velocità con cui è successo. Thiago Silva? Un mentore, mi ha preso sotto la sua ala e insieme agli altri è stato un esempio. Mi ispiro a lui".- Una componente importante nella carriera di Chalobah è la fede: "Mi ha aiutato ad arrivare dove sono adesso, la mia famiglia è molto religiosa. Ho sempre creduto di potercela fare, è sempre stato importante per me: ho dato tutto in allenamento, mi aspettavo di andare via in prestito e invece... Tuchel ha voluto che restassi qui per allenarmi con i migliori. Mio fratello Nathaniel? Senza di lui non sarei qui".