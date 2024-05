Dopo la separazione da Mauricio, il Chelsea dovrà affrontare la questione dell'allenatore per la prossima stagione. Un ex calciatore bianconero è attualmente in pole position per la panchina dei Blues. Enzoè il candidato principale grazie al suo stile di gioco e ai risultati ottenuti con il Leicester in questa stagione in Championship, dove ha raggiunto il primo posto con 97 punti, uno in più dell'Ipswich. Nonostante il forte interesse del Porto, che lo corteggia in vista della partenza di Conceicao, il Leicester è quasi rassegnato a perderlo, dato che esiste una clausola rescissoria di 10 milioni di euro per liberarlo dal club. Lo riporta Sky Sport.