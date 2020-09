Non sempre tra allenatore e giocatore scocca la scintilla. È il caso di Frank Lampard e Marcos Alonso, la cui permanenza al Chelsea è in seria discussione. I loro dissapori sono deflagrati nel duro scontro dopo l’ultima partita di Premier League, pareggiata 3-3 contro West Bromwich. La conferma del malumore presente tra i due è stata la mancata presenza dell’esterno spagnolo nella partita di oggi di EFL Cup contro il Tottenham. Non convocato. Il rapporto è ai minimi termini, adesso Alonso può seriamente partire e la Serie A lo chiama.



JUVE E INTER – Come riporta Sky Sport, il suo profilo può diventare attuale in casa Juventus qualora Fabio Paratici riesca a vendere De Sciglio. Andrea Pirlo desidera un terzino di spinta e Alonso può fare al caso dei bianconeri. Ma attenzione, c’è anche l’Inter che ha drizzato le orecchie: l’ex Fiorentina è un pallino di Antonio Conte che lo aveva allenato nell’esperienza in Blues, per questo il club di Viale della Liberazione monitora interessato l’evolversi della situazione.