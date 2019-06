Non si placano i rumors di mercato che danno Maurizio Sarri ad un passo dalla panchina della Juventus. Ma la telenovela tra l’attuale tecnico del Chelsea e la Vecchia Signora interessa anche all’ultimo allenatore bianconero. Infatti, Massimiliano Allegri potrebbe ripartire proprio dal club fresco vincitore dell’Europa League. I Blues cercano un allenatore esperto ed il livornese è un profilo gradito a Londra. Ora tutto dipende dall’esito della trattativa tra Juve e Chelsea. Allegri “tifa” per l’incredibile scambio. A maggior ragione se, come sembra, sia praticamente impossibile riportare Frank Lampard a Stanford Bridge, come moltissimi tifosi Blues sognano.