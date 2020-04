Kia Joorabchian, agente tra gli altri di Willian, attaccante esterno del Chelsea, ha parlato ai microfoni di Sky Sport del futuro del suo assistito, seguito con interesse da Juve, Barcellona, PSG e Roma: "Ci sono molte speculazioni ma posso assicurare che noi non abbiamo parlato con nessuno di un trasferimento di Willian. Né noi né l'altra parte in questo momento pensa a questa situazione quando c'è una pandemia in corso che è molto più importante". Il brasiliano è in uscita dal Chelsea, nelle prossime settimane verrà fatta chiarezza sul suo futuro, con tante squadre interessate.