Ilha annunciato ufficialmente chenon sarà più il loro allenatore nella prossima stagione. Dopo un incontro decisivo tra Pochettino e i dirigenti del club nella serata di martedì 21 maggio, è stato raggiunto un accordo consensuale per risolvere il contratto del tecnico argentino. Nonostante la separazione, non ci sono stati strascichi polemici tra le parti coinvolte.Il Chelsea ora punta a un nuovo allenatore giovane per guidare la squadra nelle prossime stagioni. Con il ritorno in Europa grazie al sesto posto in campionato, il club sta valutando diversi nomi, tra cui Sebastian Hoeness, Michel e Kieran McKenna. Un'altra opzione che è emersa è quella di Enzo Maresca, un allenatore italiano che ha guadagnato popolarità guidando il Leicester in Premier League.