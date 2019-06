Il Chelsea sembra ormai aver trovato l'accordo per il sostituto di Maurizio Sarri sulla panchina dei Blues. Secondo quanto riportato dal Sun in Inghilterra, infatti, la prossima settimana è destinata ad arrivare l'ufficialità dell'operazione, a 5.5 milioni di sterline a stagione, per il tanto atteso ritorno di Frank Lampard a Londra. Ormai è tutto fatto, dopo che il Derby County ha dato il via libera ai colloqui tra Chelsea e Lampard: prenderà lui il posto di Sarri, approdato alla Juventus, a partire dalla prossima stagione.