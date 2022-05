Il Chelsea è a rischio esclusione dalla prossima Premier League. Ancora a caccia di un nuovo proprietario in seguito alle sanzioni imposte a Roman Abramovich dal governo britannico per la vicinanza al presidente russo Vladimir Putin, il club resta in bilico. Abramovich starebbe tentando di rinnegare la sua promessa di cancellare un debito di 1,6 miliardi di sterline, che si aggiungeva alla volontà di non incassare nulla dalla vendita del club, ma stando a quanto riporta il Daily Mail, tutto ora può cambiare. Sì, perché l'ex proprietario avrebbe già informato il governo britannico e i possibili acquirenti riguardo alla volontà di cambiare le modalità di cessione, Il Chelsea perciò dovrà essere obbligatoriamente acquistato e rilevato da un nuovo proprietario entro e non oltre il 31 maggio 2022, termine ultimo concesso da Premier League e UEFA, altrimenti rischia seriamente l'esclusione. Con tutti i giocatori in bilico...