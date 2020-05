Il Chelsea mette il cartello ‘vendesi’ su diversi giocatori della rosa. Nonostante quello di gennaio sia stato il primo calciomercato in cui i Blues hanno avuto libertà d’azione dopo due sessioni di blocco imposto dalla Fifa, la dirigenza pensa prima a vendere, creare un tesoretto per investire sugli obiettivi. Come riporta Fichajes.net, la squadra di Frank Lampard avrebbe messo sul mercato ben quattro giocatori: Kurt Zouma, Ross Barkley, Michy Batshuayi e Emerson Palmieri, terzino sinistro seguito da tempo dalla Juventus, con Sarri suo grande estimatore dopo l’esperienza a Londra dell’anno scorso.