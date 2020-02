Il rientro di Giorgio Chiellini si sta avvicinando. Fuori dall’inizio della stagione per la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro, il difensore bianconero ha rispettato il programma riabilitativo, ora è clinicamente pronto, si allena con il gruppo e punta l’ottavo di Champions a Lione del 26 febbraio. Un ritorno che tutto l’ambiente aspetta, da Maurizio Sarri ai compagni di squadra, orfani di una leadership in campo che tanto serve in questo momento. La Juve presto riavrà presto il suo capitano, che ha il contratto in scadenza il prossimo giugno. Non c’è fretta, giocatore e club conoscono le rispettive intenzioni in virtù di un fortissimo legame costruito negli anni.



RINNOVO – Secondo quanto appreso da Calciomercato.com, la società ha fatto un passo deciso verso Chiellini: la Juventus è pronta a rinnovare il suo contratto per un’altra stagione, accontentando tutte le parti in gioco. L’anno prossimo il difensore compirà 36 anni, ma l’età non è un problema, Agnelli, Nedved e Paratici sanno benissimo che importanza riveste la sua presenza, sia in campo, che fuori. Un senatore che la Juve non vuole tenersi stretto. L’idea ora è di lasciare a Chiellini tutto il tempo necessario per prendere una decisione sul proprio futuro. Nessuna corsa contro il tempo, ora c’è il grande auspicio di vederlo presto in campo. Il rinnovo è pronto per essere firmato, la storia tra La Juve e Chiellini è destinata a continuare