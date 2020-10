Giorgio Chiellini, difensore della Juventus e della Nazionale, ha parlato ai microfoni di Rai Sport prima della sfida di Nations League contro l’Olanda: "Bisogna vivere nell'incertezza ma affrontarla con equilibrio e consapevolezza ed esser pronti a convivere con il virus. Fortunatamente ora si conosce meglio, c'è meno preoccupazione ma siamo destinati a vivere in questo modo. Dobbiamo continuare indipendentemente da quello che succederà nelle prossime settimane".



SU RONALDO - "Lo abbiamo sentito, sta bene. La sta affrontando anche lui con serenità e bisogna viverla come se fosse un infortunio, cercando di muoversi con cautela per prevenire. Cerchiamo di andare avanti, sia per un motivo economico sia sociale il calcio non si può fermare". SULLE SUE CONDIZIONI - "Ho avuto modo di allenarmi, a Torino ho accusato una botta in allenamento ma anche domenica ero a disposizione".



SULLA NATIONS LEAGUE - " Mancano ancora però due partite dove può succedere di tutto ma sarebbe un vincere stasera sarebbe importante perchè vorrebbe dire eliminare l'Olanda e dunque giocarsi tutto con la Polonia".