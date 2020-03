E' Leonardo stasera a prendere il controllo della cucina in casa. Come passare la quarantena in casa? Preparando una bella pizza. La coppia Leo-Martina ha pubblicato due storie su Instagram - anzi: pubblicate da lei e ricondivise da lui sul suo profilo - nelle quali Bonucci è impegnato a mettere la mozzarella sulla pizza prima di infornarla.. Bomber, altro che difensore. Leo parte all'attacco della pizza e la seconda storia della sua Martina Maccari mostra i piatti completamente vuoti. Promosso. In sottofondo, "Fatte 'na pizza" di Pino Daniele.