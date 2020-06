Tutto il mondo è Paese. E gli italiani, lo sappiamo, sono ovunque. Italia uguale calcio, che a piccoli passi sta tornando alla normalità. E' ripartito con le ultime tre partite di Coppa Italia, nella quale la Juventus ha perso contro il Napoli e c'è chi sta facendo ancora festa. In Campania? No, lì hanno già dato. A New York, piuttosto. Napoletani a New York, dove la pizzerria "Mission Pizza WS" fa consegne a domicilio... con una scritta particolare nel cartone, come dimostra il tweet nella gallery qui sotto. Vergognoso.