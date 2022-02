Arrivano notizie pessime in casa Torino che, oltre a dover ancora digerire la pesante sconfitta interna rimediata ieri contro il Venezia per 1-2, deve anche fare i conti con la sfortuna. Il centrocampista dei granata Dennis Praet infatti, ha evidenziato una rottura del metatarso che, lo costringerà a restare fuori per tutto il proseguio della stagione, come dichiarato anche dal suo allenatore Ivano Juric al termine del match: 'La stagione di Praet è finita, l'abbiamo perso per tutto il campionato dopo l'infortunio rimediato in settimana'.