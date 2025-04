Che tegola per Conte: perde un titolare

Getty Images

"Al termine dell'allenamento di oggi David Neres ha accusato un risentimento muscolare. Le sue condizioni saranno valutate prossimamente."Con questo breve comunicato, il Napoli ha annunciato l'infortunio dell’esterno brasiliano, che salterà sicuramente la trasferta contro il Monza, valida per la 33ª giornata di campionato. Una tegola per Antonio Conte, che dovrà rivedere i suoi piani offensivi in una fase cruciale della stagione.Tempi di recupero – Il problema muscolare di Neres verrà monitorato giorno per giorno. Potrebbe trattarsi di una semplice contrattura, risolvibile in circa una settimana, ma al momento è troppo presto per stabilirne con certezza l’entità. L'obiettivo è provare a recuperarlo per la sfida contro il Torino, uno degli impegni più complicati rimasti per gli azzurri in questo finale di stagione.

Chi gioca al suo posto – In assenza di Neres, le alternative non mancano, ma nessuna sembra convincere del tutto Conte. Okafor e Ngonge sono opzioni naturali sulla sinistra, ma finora non hanno dato grandi garanzie. Più probabile è l’adattamento tattico: possibile l’avanzamento di Spinazzola nel ruolo di esterno offensivo o, più concretamente, il duo Raspadori-Lukaku in attacco, con Politano arretrato a quinto di destra nel 3-5-2. Soluzioni in attesa di notizie più chiare sulle condizioni del brasiliano.