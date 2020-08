Ieri la rocciosa capitana della Juventus Women Sara Gama ha messo a segno contro il Montpellier un gol di tacco nell'ambito del Trofeo Veolia, torneo amichevole in svolgimento a Lione come preparazione per la nuova stagione. Una perla che non può lasciare indifferenti, tanto che sia il profilo Twitter della Juve Women che quello della Juventus hanno condiviso il video del gol. Una rete decisiva, quella che ha sbloccato la gara in favore delle bianconere. Da gustarsela in attesa dell'appuntamento più impegnativo: quello di domani contro il fortissimo Lione.