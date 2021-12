Nemmeno l'assenza di Weston McKennie nelle gare contro Salernitana e Genoa si è trasformata in un'opportunità per. Due panchine consecutive per il brasiliano, che finora - a dispetto di un investimento importante in termini economici - dopo i problemi fisici della scorsa stagione in questa somma appena. Le parole di Allegri rassicurano fino a un certo punto. Sembrano più di circostanza: "Sono contento di lui, sta facendo un buon lavoro e tutte le volte che l'ho chiamato in causa ha fatto bene". Le 7 presenze stagionali - di cui solo una dal primo minuto - però, dicono altro. E nemmeno una probabile maglia da titolare contro il Malmoe mercoledì sera cambierebbe la situazione.Di una possibile partenza a gennaio di Arthur si è già scritto e letto. E secondo la Gazzetta dello Sport c'è un altro indizio che potrebbe fare una prova: il cambio di agente. Risale a un mese fa, ma intanto Arthur non si è ancora preso la Juventus. Sotto la procura di Federico Pastorello potrebbero aprirsi più margini per la partenza. La formula? Il prestito. Tuttavia, scrive ancora Gazzetta, al momento nessuna trattativa, solo qualche sondaggio. Ma il fronte resta caldo: il centrocampo della Juventus, tra un mese, potrebbe cambiare fisionomia.